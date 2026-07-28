Ozon намерен открыть логистический хаб под Ростовом в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года Ozon откроет хаб в Батайске, сообщили "Ъ-Ростов" в пресс-службе компании. Площадь логистического центра составит 30 тыс. кв.м. Объем инвестиций, вложенных в строительство, не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Ростовской области уже работают два логистических центра Ozon. Один из них площадью около 80 тыс. кв.м. открылся в 2020 году. Он осуществляет полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до размещения в мезонине и сборки заказов. Логистический центр способен ежедневно обрабатывать более 550 тыс. заказов.

Второй фулфилмент-центр полного цикла запущен осенью 2025 года и вышел на полную мощность в июле 2026 года. Его площадь составляет более 85 тыс. кв.м. по полу. На логистическом объекте ежедневно обрабатывается свыше 1 млн заказов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в первом полугодии 2026 года число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в два раза. Более двух третей заказов (69%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Продают свои товары через платформу более 11,5 тыс. предпринимателей из региона, их совокупный оборот вырос на 20% в первом полугодии 2026 года и достиг 58,9 млрд руб.

Кристина Федичкина