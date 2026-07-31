Ростовские аграрии сообщили о проблемах с реализацией нового урожая зерна

Сельхозпроизводители юга России столкнулись с резким ухудшением условий реализации нового урожая. Как рассказали «Ъ» представители отрасли, закупочные цены на зерно продолжают снижаться, а возможности его продажи ограничены из-за сложностей с экспортной логистикой и сокращения каналов сбыта. По словам аграриев, в отдельных хозяйствах зерно уже приходится продавать ниже себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники рынка отмечают, что нынешняя ситуация отличается от предыдущих сезонов не только уровнем цен, но и проблемами со сбытом продукции. На фоне роста расходов на горюче-смазочные материалы, запасные части, оплату труда и обслуживание кредитов хозяйства все чаще откладывают инвестиции и обновление техники. По оценкам аграриев, если ситуация на зерновом рынке не изменится, она может отразиться на финансировании следующей посевной кампании.

Член комитета АПК ростовского областного отделения «Опоры России» Евгений Коваленко сообщил «Ъ-Ростов», что нынешний сезон стал одним из самых сложных за последние годы. По его словам, традиционное сезонное снижение цен усугубилось тем, что многие предприятия фактически лишились возможности оперативно реализовывать урожай. Производители сталкиваются с отказами в приемке зерна, а мощности хранения и перевалки перегружены. По словам господина Коваленко, еще недавно часть урожая принимали через Волгодонский порт для временного хранения, однако сейчас там образовались многокилометровые очереди, при этом гарантии дальнейшей приемки продукции отсутствуют.

«Сезонное снижение цен бывает каждый год. Но чтобы зерно вообще перестали принимать — такого я не помню. Сейчас его невозможно сдать ни по 11 руб., ни по 10, ни по 9 руб. Еще недавно зерно принимали через Волгодонский порт для временного хранения, теперь и там многокилометровые очереди, а будет ли приемка — никто не знает»,— сказал господин Коваленко.

Директор ООО «Юбилейное» Шамиль Разаков добавил, что хозяйству не удалось исполнить контракт на поставку 10 тыс. т зерна после того, как трейдер отказался принимать продукцию. По его словам, сегодня пшеницу предлагают покупать по 11–11,7 тыс. руб. за тонну без НДС, тогда как год назад цена составляла около 15 тыс. руб. В результате, отметил собеседник «Ъ-Ростов», продавать урожай по текущим ценам экономически нецелесообразно, однако ждать улучшения конъюнктуры могут позволить себе далеко не все хозяйства.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин