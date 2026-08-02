Главные новости за выходные 1–2 августа

1 августа около 19:55 мск на веранде ресторана Balzi Rossi в Москве произошел взрыв. Власти сообщили, что неизвестная женщина пыталась пронести в заведение взрывное устройство. При детонации погибла сама женщина, охранник и один из гостей заведения. Еще 21 человек получил ранения. По информации «Ъ», целью атаки были гости частного мероприятия. Мэр Сергей Собянин назвал произошедшее терактом и выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун посетил место убийства двоих россиян в Паттайе. Он заверил, что власти примут все необходимые меры, чтобы подобного в стране больше никогда не повторилось. 22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали рано утром 26 июля. Как выяснилось позднее, их убили двое местных жителей, один из которых ранее был судим.

Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью для России. Об этом он заявил после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Беспилотники ВСУ 2 августа ударили по складу Wildberries в Самарской области.

Российские подразделения 1 августа взяли под контроль Ольговку в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.

Никола Пашиняна переназначили премьер-министром Армении.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах Вашингтона содействовать возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что американская сторона намерена использовать дипломатические инструменты.

Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов «Роскосмоса». Господин Артемьев совершил три полета в космос, господин Корсаков — один.

Президент Международной футбольной федерации Джанни Инфантино подтвердил, что после широкой негативной реакции он отказался от идеи продавать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Тем не менее, Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о потере доверия к господину Инфантино как к главе FIFA.

Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.

В возрасте 80 лет умер американский актер Винсент Пасторе. Наибольшую известность ему принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано».

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».