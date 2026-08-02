Главные анонсы 3–9 августа
Важные и интересные события предстоящей недели
3 августа, понедельник
В России начнется прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2026.
В Москве начнется V Международный транспортный саммит.
4 августа, вторник
В Выборге откроется 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу».
5 августа, среда
В России завершится регистрация списков кандидатов для выборов в Госдуму.
В Киргизии откроется VIII Кыргызско-Российский экономический форум «Кыргызстан 2030».
6 августа, четверг
В Чолпон-Аты (Киргизия) начнется заседание Евразийского межправительственного совета.
В Хиросиме состоится «Церемония мира» памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
7 августа, пятница
В Москве пройдет третий аукцион по продаже Рижского вокзала с начальной стоимостью 4 млрд руб.
В Бхопале (Индия) начнется встреча министров культуры стран БРИКС.
В Кали (Колумбия) состоится церемония приведения к присяге нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи.
8 августа, суббота
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Пикник Афиши x Сбер».
В Казани откроется неделя моды Volga Fashion Week.
9 августа, воскресенье
В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица».