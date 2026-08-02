Главные анонсы 3–9 августа

3 августа, понедельник

В России начнется прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2026.

В Москве начнется V Международный транспортный саммит.

4 августа, вторник

В Выборге откроется 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу».

5 августа, среда

В России завершится регистрация списков кандидатов для выборов в Госдуму.

В Киргизии откроется VIII Кыргызско-Российский экономический форум «Кыргызстан 2030».

6 августа, четверг

В Чолпон-Аты (Киргизия) начнется заседание Евразийского межправительственного совета.

В Хиросиме состоится «Церемония мира» памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

7 августа, пятница

В Москве пройдет третий аукцион по продаже Рижского вокзала с начальной стоимостью 4 млрд руб.

В Бхопале (Индия) начнется встреча министров культуры стран БРИКС.

В Кали (Колумбия) состоится церемония приведения к присяге нового президента страны Абелардо де ла Эсприэльи.

8 августа, суббота

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Пикник Афиши x Сбер».

В Казани откроется неделя моды Volga Fashion Week.

9 августа, воскресенье

В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица».