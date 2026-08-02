Пашиняна переназначили премьер-министром Армении

Правящая партия «Гражданский договор» выдвинула своего лидера Никола Пашиняна кандидатом на должность премьер-министра. Заявление опубликовано в аккаунте партии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Президент Ваагн Хачатурян принял кандидатуру господина Пашиняна и переназначил его премьером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов

Процедура прошла в соответствии с требованиями статьи 149 Конституции республики. Сегодня, в соответствии с конституционными нормами, в отставку ушло действующее правительство в связи с началом работы парламента нового созыва. До формирования нового кабинета министров его члены продолжают исполнять свои обязанности.

На парламентских выборах 7 июня «Гражданский договор» получил 49% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набрал 23%, а блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 10%.