Премьер Таиланда принес извинения после убийства брата и сестры из России

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун посетил место убийства двоих россиян в Паттайе. Он заверил, что власти примут все необходимые меры, чтобы подобного в стране больше никогда не повторилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анутхин Чанвиракун

Фото: Ng Han Guan / Reuters / Ng Han Guan / Pool / Reuters Анутхин Чанвиракун

Фото: Ng Han Guan / Reuters / Ng Han Guan / Pool / Reuters

После поездки на место обнаружения тел убитых господин Чанвиракун приехал в полицейский участок. «Приносим свои извинения за произошедшее,— сказал он (цитата по ТАСС).— Этот инцидент нанес удар по имиджу Таиланда».

Также премьер прокомментировал обсуждение в обществе темы применения высшей меры для убийц. Он напомнил, что в Таиланде «сохраняется смертная казнь, и правительство готово обеспечить ее реальное исполнение... в отношении особо опасных рецидивистов». Тайские СМИ писали, что как минимум один из четырех подозреваемых в убийстве ранее был судим за насильственные преступления.

22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали рано утром 26 июля. Незадолго до исчезновения девушка написала матери, что они с братом отправились на мотоцикле в круглосуточный магазин. Также она сообщила, что заметила следивших за ними подозрительных людей. Позднее мотоцикл россиян нашли разобранным на части и закопанным в районе кладбища в провинции Чонбури. На этой неделе были задержаны подозреваемые в убийстве. На допросе они заявили, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Тела убитых были извлечены из могилы, их отправили на экспертизу.