Собянин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших при взрыве возле ресторана в столице. Такое сообщение глава города опубликовал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал также Сергей Собянин. Он отметил, что раненые сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают необходимую помощь.

Мэр Москвы назвал произошедшее жестоким террористическим актом и отметил, что правоохранительные органы устанавливают детали случившегося. Он подчеркнул, что виновные в нападении обязательно будут найдены и понесут наказание.

Вчера около 19:55 мск на веранде ресторана Balzi Rossi в Москве произошел взрыв. Власти сообщили, что неизвестная женщина пыталась пронести в заведение взрывное устройство. При детонации погибла сама женщина, охранник и один из гостей заведения. Еще 21 человек получил ранения. По информации «Ъ», целью атаки были гости частного мероприятия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьер не донесла бомбу до ресторана».