Курьер не донесла бомбу до ресторана

Как стало известно «Ъ», эпицентр взрыва в центре Москвы, при котором погибли три человека, а еще порядка двадцати получили ранения, находился на улице, а не на кухне ресторана Balzi Rossi.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка на месте взрыва в итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Обстановка на месте взрыва в итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Источники «Ъ» рассказали, что взрыв, прогремевший в начале девятого вечера, не имел отношения к утечке газа. ГСУ СКР расследует происшедшее как преступление террористической направленности. Целью атаки были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Как позднее подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По данным «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Вечеринка тщательно охранялась, и, видимо, благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв. По одной из версий, на подступах к заведению охранник остановил женщину, которая доставляла гостям коробку. Она сообщила, что в ней подарок, но охранник заподозрил неладное и решил ее досмотреть. В этот момент и прогремел взрыв. Очевидно, бомбу подорвали дистанционно. По предварительной версии, курьер, скорее всего, не знала о содержимом посылки.

При взрыве погибли курьер, остановивший ее силовик и один из посетителей ресторана, который находился на веранде. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство — заряжено металлическими шариками. Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва.

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«Первые стали подъезжать пожарные, за ними реанимобили, затем Росгвардия и другие службы. Когда я вышла из подъезда, увидела, что из ресторана выбегают нарядные женщины. Свои туфли они несли в руках, за ними вышел мужчина без рубашки, у него была окровавлена майка. Они выходили в сторону метро Баррикадная. Кажется, взрыв произошел снаружи ресторана»,— рассказала «Ъ» жительница соседнего дома Надежда, ставшая одной из очевидцев происшедшего.

Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери заявил после взрыва, что проблема была снаружи заведения. «У нас все хорошо, наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии»,— написал он в соцсетях. Позднее комментарии были удалены.

В СКР сообщили, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Николай Сергеев; Ефим Брянцев