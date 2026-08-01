Три человека погибли и 15 пострадали при взрыве в ресторане в центре Москвы

У итальянского ресторана в высотном здании на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Погибли три человека, 15 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брянцев Ефим Фото: Брянцев Ефим

Взрыв произошел около около 20:10 мск. «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах писал, что пострадали 20 человек. Силовики выясняют причину взрыва. По данным Главного управления СКР, взрыв произошел внутри здания на Кудринской площади.

«Москва 24» пишет, что сегодня заведение было закрыто для посетителей. Там проходил частный банкет. На место взрыва направлены бригады скорой помощи и МЧС. После взрыва в Москве отменили ночной велофестиваль, сообщила пресс-служба дептранса.

По данным дептранса, станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме. Корреспондент «Ъ» сообщил, что полиция не пускает людей на «Баррикадную» и направляет их к другим станциям.