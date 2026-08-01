Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью для России

Создание ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, было божественным замыслом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Сегодня отмечается День обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава РПЦ заявил, что работавшие в Сарове ученые смогли создать бомбу, «которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество». «Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих ... несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).

«То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — добавил патриарх.

Он высказал мнение, что многие физики являются православными верующими и также считают создание оружия именно в Сарове не случайным.