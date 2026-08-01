Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью для России
Создание ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, было божественным замыслом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Сегодня отмечается День обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
Патриарх Кирилл
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Глава РПЦ заявил, что работавшие в Сарове ученые смогли создать бомбу, «которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество». «Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих ... несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).
«То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — добавил патриарх.
Он высказал мнение, что многие физики являются православными верующими и также считают создание оружия именно в Сарове не случайным.
Заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ядерном оружии и божественном провидении в его создании уже звучали ранее. Так, в октябре 2023 года он говорил, что Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, созданному под покровом преподобного Серафима Саровского. Патриарх отмечал, что это оружие создавалось в обители преподобного Серафима по «неизреченному божьему промыслу», и назвал это «замечательным подвигом наших ученых, которые практически спасли страну».
Он также благодарил тогда физика Радия Илькаева, руководителя национального исследовательского центра «Курчатовский институт», за его вклад, утверждая, что без работы таких ученых трудно сказать, существовала ли бы Россия. Центр по разработке атомной бомбы был построен в Сарове в 1946 году на месте Успенского монастыря, закрытого большевиками в 1927 году. Первая советская атомная бомба РДС-1 была испытана в августе 1949 года.
В ноябре 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал не бояться ядерного оружия и конца света, заявляя, что христиане не опасаются конца света, а «нагнетание страха» вокруг апокалиптических сценариев и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Он отмечал, что «враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества».
В целом, позиция патриарха Кирилла часто включает поддержку действий российских властей и воинства. Он подчеркивал, что Русская православная церковь поддерживает все действия властей, направленные на сохранение независимости России от внешних политических сил. Он также призывал молиться за президента России Владимира Путина и за российские вооруженные силы.