UEFA объявил о потере доверия к Инфантино как к главе FIFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) потерял доверие к Джанни Инфантино как к главе Международной федерации футбола (FIFA). Это следует из заявления UEFA, которое союз опубликовал после сообщений о планах господина Инфантино создать частную структуру, контролирующую коммерческие права на основные соревнования FIFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Mark J Rebilas / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Mark J Rebilas / Reuters

Джанни Инфантино предлагал передать часть прав на проведение ЧМ частной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE). Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера. UEFA и другие футбольные ассоциации выступили против инициативы. В отставку ушел один из ключевых советников господина Инфантино Карлос Кордейро. После протеста глава FIFA отказался от своих планов.

«Мы не можем продолжать существовать в ситуации, когда проворачиваются секретные схемы по ускоренной программе, организованные некими индивидами и весьма сомнительные с точки зрения пользы для футбола»,— отмечается в заявлении UEFA.

Союз также сообщил, что в ближайшее время вместе с другими футбольными ассоциациями продумает план дальнейшей работы, чтобы больше не допускать подобных инцидентов. «Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство FIFA потеряло доверие не только UEFA, но и многих других членов футбольной семьи»,— добавили в UEFA.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино прогнулся под давлением».