UEFA объявил о потере доверия к Инфантино как к главе FIFA
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) потерял доверие к Джанни Инфантино как к главе Международной федерации футбола (FIFA). Это следует из заявления UEFA, которое союз опубликовал после сообщений о планах господина Инфантино создать частную структуру, контролирующую коммерческие права на основные соревнования FIFA.
Джанни Инфантино
Фото: Mark J Rebilas / Reuters
Джанни Инфантино предлагал передать часть прав на проведение ЧМ частной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE). Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера. UEFA и другие футбольные ассоциации выступили против инициативы. В отставку ушел один из ключевых советников господина Инфантино Карлос Кордейро. После протеста глава FIFA отказался от своих планов.
«Мы не можем продолжать существовать в ситуации, когда проворачиваются секретные схемы по ускоренной программе, организованные некими индивидами и весьма сомнительные с точки зрения пользы для футбола»,— отмечается в заявлении UEFA.
Союз также сообщил, что в ближайшее время вместе с другими футбольными ассоциациями продумает план дальнейшей работы, чтобы больше не допускать подобных инцидентов. «Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство FIFA потеряло доверие не только UEFA, но и многих других членов футбольной семьи»,— добавили в UEFA.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино прогнулся под давлением».
Критика в адрес Джанни Инфантино и его предложения о создании частной структуры для управления коммерческими правами на соревнования FIFA исходит не только от UEFA, но и от других региональных конфедераций, таких как CONCACAF (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC), а также от ведущих клубных лиг и Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Премьер-министр Великобритании Энди Бернем даже призвал Инфантино уйти в отставку, а его старший советник Карлос Кордейро покинул пост из-за несогласия с инициативой.
Это не первый случай, когда Джанни Инфантино оказывается в центре скандала. В июле 2020 года против него было возбуждено уголовное дело в Швейцарии по подозрению в превышении служебных полномочий, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному расследованию. Основанием для дела стали его неформальные встречи с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, который сам ушел в отставку на фоне обвинений в нарушении профессиональных этики и обязанностей.
До избрания президентом FIFA в 2016 году Джанни Инфантино работал в UEFA, занимая пост директора юридического департамента, а затем генерального секретаря. Его избрание произошло на фоне крупного коррупционного кризиса в FIFA, после ухода предыдущего президента Зеппа Блаттера. Инфантино был переизбран на свой пост в 2019 и 2023 годах на безальтернативной основе, во многом благодаря росту доходов FIFA и увеличению выплат национальным ассоциациям.