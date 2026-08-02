После атаки ВСУ на склад Wildberries в Самарской области начался пожар

Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу Wildberries в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram.

На месте происшествия работают оперативные службы, отметил губернатор. В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что из-за атаки на складе начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — указали в пресс-службе.

Впервые ВС Украины ударили по складам Wildberries 18 июля — в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. С тех пор из-за продолжающихся атак из строя выведено не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей.