Рубио сообщил о планах США активизировать переговоры России и Украины

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления о необходимости активизации переговоров по урегулированию конфликта в Украине поступают с разных сторон уже долгое время. США, в частности госсекретарь Марко Рубио, еще в мае 2025 года отмечали, что хотя мирный процесс идет, он движется очень неспешно. Тогда же Россия готовилась представить свои условия для прекращения огня, которые Вашингтон планировал изучить. При этом, по мнению некоторых американских чиновников, Россия "просит слишком много" в этих переговорах, но заинтересована в достижении мира. Одновременно отмечалось, что для возобновления диалога нужна "политическая воля" Киева.

Сама Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам без предварительных условий, основываясь на "стамбульских договоренностях" 2022 года и текущих реалиях. Однако Украина, в лице президента Владимира Зеленского, ранее исключила возможность переговоров с Владимиром Путиным, пока тот является президентом. США считают, что у Украины должна быть максимально сильная позиция на возможных переговорах.

Тем не менее, прямые переговоры России и Украины уже проходили несколько раундов в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года. Эти встречи были сосредоточены на обмене военнопленными и передаче меморандумов о прекращении огня. На сегодняшний день стороны продолжают обсуждать дату третьего раунда переговоров. В декабре 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться целей военным путем, если Украина откажется от содержательных переговоров.