Инфантино подтвердил отказ от продажи доли прав на ЧМ
Президент Международной футбольной федерации (FIFA) Джанни Инфантино подтвердил, что после широкой негативной реакции он отказался от идеи продавать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект породил разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам поставленной цели»,— сказал господин Инфантино (цитата по Reuters).
Как добавил президент FIFA, проект по продаже части прав на ЧМ должен был заложить основу для укрепления национальных ассоциаций-членов. Из-за возникших разногласий FIFA отказалась от дальнейшего развития идеи. «В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке»,— указал он.
Джанни Инфантино предлагал передать часть прав на проведение ЧМ частной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE). Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера.
Идея продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, которую продвигал глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, предполагала создание дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления главными турнирами FIFA. Планировалось продать от 20% до 30% акций этой компании частным инвесторам, а около 20% выделить 211 национальным ассоциациям, каждая из которых должна была получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Эта инициатива вызвала широкую дискуссию и критику со стороны европейских футбольных организаций, в частности Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который заявил, что «душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять», и что FIFA «не имеет права его продавать».
Предложение Инфантино стало частью его стратегии по увеличению доходов FIFA. Ранее он уже обеспечил значительный рост доходов федерации, которая за предыдущий четырехлетний цикл, завершившийся чемпионатом мира 2022 года в Катаре, заработала 7,5 миллиарда долларов. В новом цикле доходы, как ожидается, достигнут 10 миллиардов долларов. Эти коммерческие успехи помогли Инфантино переизбраться президентом FIFA на безальтернативной основе, несмотря на критику в западных СМИ, в том числе за нейтральную позицию по вопросам прав человека в Катаре.
План по продаже прав также предполагал увеличение количества команд на чемпионате мира до 48 и реформу клубного мирового первенства, что должно было способствовать дальнейшему росту доходов до 11 миллиардов долларов за цикл. Однако эти планы столкнулись с сопротивлением футбольных профсоюзов и ведущих лиг, которые выражали опасения по поводу чрезмерной нагрузки на игроков и игнорирования интересов национальных чемпионатов.