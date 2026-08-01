Инфантино подтвердил отказ от продажи доли прав на ЧМ

Президент Международной футбольной федерации (FIFA) Джанни Инфантино подтвердил, что после широкой негативной реакции он отказался от идеи продавать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект породил разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам поставленной цели»,— сказал господин Инфантино (цитата по Reuters).

Как добавил президент FIFA, проект по продаже части прав на ЧМ должен был заложить основу для укрепления национальных ассоциаций-членов. Из-за возникших разногласий FIFA отказалась от дальнейшего развития идеи. «В ближайшие дни и недели я намерен вновь собрать вместе все заинтересованные стороны, руководствуясь общими интересами нашей игры, чтобы продолжить развивать футбол во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке»,— указал он.

Джанни Инфантино предлагал передать часть прав на проведение ЧМ частной структуре — FIFA Forward Enterprise (FFE). Одним из ключевых инвесторов должна была стать компания Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Джареда Кушнера.