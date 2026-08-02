Умер актер из «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

В возрасте 80 лет умер американский актер Винсент Пасторе. Наибольшую известность ему принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано».

Как пишет Deadline, Винсента Пасторе нашел мертвым у него дома в Нью-Йорке его сосед. Последние три дня актер не выходил на связь. Точная причина смерти устанавливается.

Винсент Пасторе служил в ВМС Соединенных Штатов и участвовал в войне во Вьетнаме. Актерскую карьеру он начал в 1990-м году. Господин Пасторе снялся в таких фильмах как «Дневник баскетболиста», «Славные парни», «Путь Карлито». В сериале «Клан Сопрано» он сыграл одну из ключевых ролей — Сальваторе Бомпеньсеро.