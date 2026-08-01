Космонавты Артемьев и Корсаков завершили карьеру в отряде «Роскосмоса»

Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов «Роскосмоса», сообщила госкорпорация. Господин Артемьев совершил три полета в космос, господин Корсаков — один.

Как уточнили в «Роскосмосе», 118-й космонавт России Олег Артемьев завершил карьеру 24 июля. В отряде «Роскосмоса» он проработал с мая 2003 года. Космические полеты он совершил в 2014, 2018 и 2022 годах. Восемь раз выходил в открытый космос, где суммарно провел 53 часа 32 минуты.

127-й космонавт России Сергей Корсаков завершил работу в отряде 31 июля. Космический полет, который продолжался 195 суток, он совершил в 2022 году.