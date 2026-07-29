«Волжский утес» отправили с лесом

Верховный суд РФ отказал ФГБУ «Санаторий "Волжский утес" имени академика Е.И. Чазова» в передаче кассационной жалобы судебной коллегии по экономическим спорам. Санаторий управления делами президента в иске к министерству природных ресурсов Самарской области добивался исключения земель в границах участка площадью 167 тыс. кв. м из лесного реестра, поскольку это ограничивает пользование имуществом и не соответствует данным ЕГРН, где тот же участок отнесен к другой категории — «особо охраняемая природная территория». В июле прошлого года арбитражный суд отказал в требовании, установив, что земельный участок находится в границах памятника природы «Орлиная пещера» и при постановке на кадастровый учет были допущены нарушения. По словам юристов, отказ судьи Верховного суда означает, что де-факто судебные инстанции исчерпаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите Россия – Европейский союз в санатории "Волжский Утес"

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите Россия – Европейский союз в санатории "Волжский Утес"

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как сказано в определении Верховного суда, оценка санаторием обстоятельств спора «не подтверждает наличие оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяет сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке».

В иске к министерству природных ресурсов Самарской области ФГБУ потребовало признать незаконным принятое в 2024 году решение регионального минлесхоза «об отказе в приведении сведений государственного лесного реестра (ГЛР) о земельном участке в соответствие со сведениями в ЕГРН», согласно которым находящийся в Шигонском лесничестве участок земли площадью 167 тыс. кв. м не относится к землям лесного фонда. Представители истца в суде заявили, что наличие в лесном реестре сведений, не соответствующих сведениям в ЕГРН, ограничивает право «Волжского утеса» на земельный участок «в части полномочий постоянного пользования, нарушается правовой статус объекта федеральной собственности».

История санатория «Волжский утес», одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов России, началась в 60-х годах, когда начальник «Четвертого главного Управления при Минздраве СССР» Евгений Чазов поручил создать здравницу в Жигулях. Поиск места для строительства вел Евгений Чазов вместе с партийным руководством Сызрани и Шигонского района. Комиссия выбрала необитаемую территорию у подошвы Жигулевского горного хребта. В 1968 году постановлением совета Министров СССР у колхоза Россия (Усолье) в пользу Федерального центра было отчуждено более 800 га земли на правом берегу Усольского залива. В июле 1974 году санаторию присвоили название ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» имени академика Е.И. Чазова». Строительство завершилось к лету 1976 года. На 400 га расположись три корпуса санатория, этнографический комплекс «Волжская Слобода», Бальнеологическая лечебница, павильон переговоров, горнолыжная трасса и т. д., но большую часть занял хвойный лес. Первым директором был назначен врач Леонид Сухоруков. С 2019 года ФГБУ возглавляет Дмитрий Журов.

В конце мая 2007 года в резиденции «Волжского утеса» прошел 19-й саммит Россия — ЕС. Президент Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель, занимавшей тогда пост канцлера Германии, и председателем Еврокомиссии, которым на тот момент был Жозе Баррозу. Планировалось обсуждение нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве стороны, но достигнуть каких-либо существенных договоренностей не удалось.

В июле 2025 года Арбитражный суд Самарской области отказал «Волжскому утесу» в удовлетворении иска к самарскому министерству природы, установив, что спорный земельный участок находится в кварталах Усольского участкового лесничества Шигонского лесничества и относится к особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Орлиная пещера» (ООПТ) муниципального района Шигонский Самарской области, и правовое регулирование отношений, связанных с использованием лесных ресурсов, основывается на принципе приоритета публичных интересов.

Кроме того, суд установил, что при постановке участка на государственный кадастровый учет в 2018 году межевой план был составлен «в отсутствие лесоустроительной документации, вопреки требованиям пунктов 1, 2 ст. 11.10 Земельного кодекса и приказа Минэкономразвития РФ». Из заключения кадастрового инженера следует, что вывод о том, что земля относится к категории особо охраняемых территорий и объектов, сделан на основании ответа министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В ответе говорится, что, согласно представленным каталогам координат, участок не относится к землям лесного фонда. Однако, как отмечается в решении суда, ответ на запрос кадастрового инженера подписан руководителем управления лестного планирования и организации лесопользования департамента лесного хозяйства, у которого не было полномочий на представление информации от имени государственного органа.

В декабре 2025 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу истца, постановил, что «суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела». В апреле этого года решение нижестоящих инстанций поддержал Арбитражный суд Поволжского округа.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев поясняет, что категория земель лесного фонда существенно ограничивает использование участка. «В данном же случае ситуацию существенно осложняет тот факт, что участок отнесен к ООПТ "Орлиная пещера". Если участок отнесен к землям лесного фонда и к тому же входит в ООПТ, закон накладывает целый ряд существенных ограничений. Во-первых, пользование допустимо только в соответствии с нормами Лесного кодекса. То есть любое капитальное строительство, за исключением объектов, необходимых для функционирования ООПТ, по общему правилу запрещено. Под запрет попадает и любая не связанная с разрешенным видом лесопользования хозяйственная деятельность. Естественно, строго запрещены самовольная рубка деревьев и кустарников, высадка газонов, разбитие цветников, прокладка дорог и иные работы, связанные с благоустройством», — говорит Александр Терентьев.

Эксперт Veta отмечает, что санаторий по-прежнему может использовать участок в рекреационных целях: «Никто не запрещает использовать эту территорию, скажем, для прогулок постояльцев, естественно, если это не причиняет ущерба экологии ООПТ и не препятствует, скажем, доступу сотрудников парка и иным лицам. Отказ судьи Верховного суда РФ передать жалобу в коллегию означает, что де-факто судебные инстанции исчерпаны. Де-юре еще остается возможность обращения к Председателю ВС РФ или его заместителю с просьбой отменить отказ. Но это уже исключительный механизм, который крайне редко приводит к пересмотру».

Сабрина Самедова