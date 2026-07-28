Главные новости за 28 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край вошел в первую десятку российских регионов по доле водителей, которые управляют автомобилями без полиса ОСАГО.

В Краснодарском крае совокупная задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за год выросла на 16,9% — до 85,9 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2026 года.

В ночь на 28 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Круизный лайнер Astoria Grande не вернется в Сочи по завершении рейса из-за предупреждения об опасности плавания в восточной части Черного моря.

Директор сочинского депозитария не смог оспорить приговор по делу о хищении 220 млн руб.

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande начали возвращаться в Россию из турецкой Антальи, куда судно прибыло утром 28 июля после изменения маршрута.

Страховые компании прогнозируют снижение объема убытков аграриев от потери урожая из-за природных явлений в 2026 году.

Компания Wildberries (входит в группу RWB) выплатила более 40 млн руб. пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании.

Прокуратура Петербурга не смогла взыскать 196 млн рублей с кубанского подрядчика РЖД.

Количество сделок с недвижимостью в Адыгее без привлечения ипотечных средств в первом полугодии 2026 года выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Краснодарский край и Ростовская область стали крупнейшими производителями клубники в России.