Astoria Grande отменил возвращение в Сочи из-за обстановки на море

Круизный лайнер Astoria Grande не вернется в Сочи по завершении рейса из-за предупреждения об опасности плавания в восточной части Черного моря. Судовладелец и капитан приняли решение изменить маршрут круиза и порт прибытия после получения официальных уведомлений от портовых властей. Об этом сообщили в пресс-службе Astoria Grande.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

По информации компании, 26 июля судовладелец лайнера и генеральный агент по продажам — ООО «Судоходная компания "Аквилон"» — получили официальные предупреждения о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным. На момент принятия решения эти ограничения продолжали действовать. В связи с этим маршрут круиза скорректировали, а конечный порт изменили.

Изначально рейс, проходивший с 18 по 28 июля, предусматривал маршрут Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Амасра — Сочи. После изменения программы вместо захода в Амасру и возвращения в Сочи лайнер направится по маршруту Сочи — Стамбул — Родос — Миконос — Санторини — Волос — Бодрум — Анталья.

Согласно обновленному расписанию, Astoria Grande должен был прибыть утром 28 июля в порт Антальи. Оттуда пассажиров организованно должны доставить в Сочи либо в один из российских городов, доступных для авиаперелета. Расходы на возвращение возьмет на себя агентство.

Изменение маршрута затронуло и последующие рейсы. В компании сообщили, что круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Сочи, запланированный с 28 июля, отменили в связи с корректировкой программы.

Astoria Grande выполняет международные круизы с отправлением из Сочи. Лайнер совершает рейсы по Черному и Средиземному морям с заходом в порты Турции, Египта, Греции, Италии и других стран.

Решение об изменении маршрута связано исключительно с действующим предупреждением портовых властей об опасности плавания в восточной части Черного моря. На момент публикации сообщения информация об отмене этого предупреждения отсутствовала. Компания скорректировала маршрут действующего круиза и изменила порт прибытия, а также отменила следующий рейс, который должен был начаться 28 июля. Пассажирам текущего круиза пообещали организовать возвращение из Антальи в Сочи либо в другой доступный для авиаперелета город России.

Мария Удовик