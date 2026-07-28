WB выплатила более 40 млн рублей пострадавшим в результате атак на склады компании

Компания Wildberries (входит в группу RWB) выплатила более 40 млн руб. пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным компании, первые компенсации семьям погибших и исполнителям, получившим тяжелые травмы, были перечислены 21 июля. Общий объем прямых финансовых выплат на сегодняшний день превысил 40 млн руб.

В Wildberries также сообщили, что продолжают оказывать пострадавшим психологическую поддержку. Компания поддерживает связь с теми, кто обратился за специализированной медицинской помощью. Операторы колл-центра связываются с участниками происшествий и их родственниками, уточняют потребность в дополнительной помощи и консультируют по возникающим вопросам. По информации компании, психологическую помощь уже получили несколько сотен человек, профильные службы работают в круглосуточном режиме.

В компании отметили, что избежать большого числа жертв позволила заблаговременная подготовка к чрезвычайным ситуациям. На логистических объектах регулярно проводились учения, были определены ответственные за эвакуацию и отработаны алгоритмы действий при объявлении угрозы. После сигнала о ракетной опасности сотрудники были оперативно эвакуированы из опасной зоны.

В Wildberries заявили, что продолжают оказывать необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.

Ранее были атакованы складские комплексы компании в Краснодаре, Электростали и Невинномысске. В результате этих атак были пострадавшие и погибшие.

Вячеслав Рыжков