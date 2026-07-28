Кубань лидирует по производству клубники в РФ

Краснодарский край и Ростовская область стали крупнейшими производителями клубники в России, следует из данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По оценке аналитиков, в 2026 году урожай ягоды в стране может вырасти на 8% по сравнению с прошлым годом и достичь 318 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером по производству клубники остается Краснодарский край, где при площади насаждений 2,3 тыс. га ожидается урожай 22 тыс. т. Второе место занимает Ростовская область с показателем 18,7 тыс. т при площади 1 тыс. га. На третьей позиции находится Московская область, где собирают 16,9 тыс. т ягоды с 1,6 тыс. га.

По данным Россельхозбанка, в 2025 году хозяйства всех категорий произвели 294,3 тыс. т клубники, что составило около 40% общего объема производства ягод в стране.

Как отметил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков, рост производства в прошлом году был обеспечен благоприятными погодными условиями в период вегетации, расширением площадей, развитием селекции, совершенствованием агротехнологий, закладкой новых ягодников и мерами государственной поддержки. По его словам, несмотря на погодные колебания в отдельных регионах, в 2026 году производство клубники может увеличиться до 318 тыс. т.

Основной объем урожая по-прежнему приходится на хозяйства населения. По итогам 2025 года они собрали 280 тыс. т клубники, тогда как сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 14,3 тыс. т.

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозируют, что к 2030 году клубника сохранит статус одной из наиболее технологичных ягодных культур наряду со смородиной и голубикой. Производство в организованном секторе, по оценке аналитиков, вырастет на 22% по сравнению с 2025 годом благодаря расширению площадей, развитию отечественной селекции, строительству теплиц, внедрению механизации и мерам господдержки.

Вячеслав Рыжков