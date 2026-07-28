Пассажиры лайнера Astoria Grande начали возвращаться из Антальи в Россию

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande начали возвращаться в Россию из турецкой Антальи, куда судно прибыло утром 28 июля после изменения маршрута. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе компании, лайнер пришвартовался в 08:00, после чего для туристов организовали трансферы, сопровождение и отправку домой в соответствии с обновленным расписанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ранее судовладелец и генеральный агент по продажам ООО «Судоходная компания "Аквилон"» сообщили, что завершить круиз в Сочи не удалось из-за официальных предупреждений портовых властей о временной опасности судоходства в восточной части Черного моря. В связи с этим капитан принял решение изменить маршрут.

Изначально круиз, проходивший с 18 по 28 июля, предусматривал заходы в Стамбул, Родос, Миконос, Санторини, Волос, Амасру и возвращение в Сочи. После корректировки маршрута судно вместо Амасры направилось в Бодрум и Анталью, которая стала конечным пунктом рейса.

По информации компании, после завершения круиза пассажиров отправляют в Сочи либо в другие российские города, доступные для авиаперелета. Расходы на обратную дорогу взял на себя перевозчик. Данные о числе уже вылетевших пассажиров не раскрываются.

Изменения затронули и последующие рейсы. В компании сообщили об отмене круиза по маршруту Сочи—Стамбул—Сочи, который должен был стартовать 28 июля, из-за скорректированного графика движения судна. На момент публикации предупреждение об опасности навигации в восточной части Черного моря продолжало действовать.

Вячеслав Рыжков