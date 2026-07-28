Прокуратура Петербурга не смогла взыскать 196 млн рублей с кубанского подрядчика РЖД

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил законность решения нижестоящей инстанции, отказавшей в удовлетворении иска прокуратуры Санкт-Петербурга о взыскании с ООО «Транссистемастрой» и его генерального директора Александра Брауэра ущерба бюджету РФ в размере свыше 196 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «ТрансСистемаСтрой» было зарегистрировано в 2006 году в Крымске Краснодарского края. Бенефициар — Юняев Умар. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», фирма занимается уборкой и чисткой, а также предоставляет прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Выручка компании в 2025году составила 42 млн руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб. В 2013–2014 годах компания активно сотрудничала с ОАО РЖД, оказывая корпорации услуги по уборке различных помещений и территорий. Также в 2018 году ОАО РЖД стало основным заказчиком «ТрансСистемаСтроя». Компания получила контракт на уборку поездов, в том числе «Ласточек» и «Сапсанов». Помимо этого, фирма сотрудничала с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.

Как следует из материалов дела, претензии надзорного ведомства были связаны с налоговыми доначислениями, произведенными Межрайонной ИФНС России №7 по г. Санкт-Петербургу по итогам выездной проверки за 2013–2015 годы. Изначально инспекция выявила схему с участием фиктивных компаний и доначислила обществу налоги, пени и штрафы на общую сумму около 109 млн руб., однако вышестоящий налоговый орган отменил это решение.

Впоследствии в рамках уголовного дела в отношении господина Брауэра, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), экспертное заключение ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» оценило ущерб уже в 196 млн руб. Уголовное дело было прекращено в апреле 2023 года в связи с истечением сроков давности, а гражданский иск, поданный прокурором, оставлен без рассмотрения. Позднее прокуратура обратилась с аналогичными требованиями в арбитражный суд.

Разрешая спор, суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что налоговый орган, признанный потерпевшим по уголовному делу еще 31 января 2018 года, уже тогда знал о нарушении своих прав и надлежащем ответчике. Однако гражданский иск в суд общей юрисдикции был фактически передан только в марте 2023 года, а требования к бывшему директору были заявлены и вовсе лишь в августе 2025 года. В связи с этим суд первой инстанции, а затем и апелляция применили срок исковой давности.

Кроме того, апелляционный суд указал, что представленное прокуратурой экспертное заключение не может служить бесспорным доказательством размера ущерба, поскольку оно не учитывает все фактические обстоятельства хозяйственных операций общества и реальность его затрат. Суд также подчеркнул, что наложение гражданско-правовой ответственности на физическое лицо за налоговые долги организации возможно только после исчерпания всех механизмов взыскания с самой организации-налогоплательщика, которая на данный момент является действующим юридическим лицом.

В итоге решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 февраля 2026 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба прокуратуры — без удовлетворения.

Наталья Решетняк