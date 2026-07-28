Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по числу водителей без ОСАГО

Краснодарский край вошел в первую десятку российских регионов по доле водителей, которые управляют автомобилями без полиса ОСАГО. По данным главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, без обязательного страхования гражданской ответственности на Кубани ездят 13% автомобилистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Ингушетия, где полис ОСАГО отсутствует более чем у половины водителей. Следом расположились Северная Осетия с показателем 34%, Карачаево-Черкесия — 29% и Республика Тыва — 28%. В Дагестане без страховки ездит каждый четвертый автомобилист, в Бурятии и Кабардино-Балкарии — примерно каждый пятый. В Республике Крым этот показатель составляет 18%, в Забайкальском крае — 16%. Краснодарский край занимает десятое место с долей водителей без ОСАГО в 13%.

По информации ВСС, в среднем по России доля автомобилистов, которые эксплуатируют транспортные средства без обязательного страхования, составляет от 7 до 10%.

Осенью 2026 года в России планируют запустить систему автоматической проверки наличия полисов ОСАГО с использованием дорожных камер. По мнению Евгения Уфимцева, такой контроль необходимо вводить одновременно во всех регионах страны и сопровождать применением штрафов к нарушителям. При этом, как отметил глава ВСС, перед запуском системы необходимо убедиться в корректности ее работы, чтобы исключить ошибочное привлечение водителей к ответственности.

Евгений Уфимцев также считает, что наличие полиса ОСАГО у всех участников дорожного движения позволяет упростить урегулирование последствий дорожно-транспортных происшествий. По его мнению, страхование помогает избежать судебных разбирательств между участниками аварий и ускоряет процесс возмещения причиненного ущерба, пишут «Известия».

Мария Удовик