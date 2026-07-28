Директор сочинского депозитария не смог оспорить приговор по делу о 220 млн

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Центрального районного суда Сочи по делу исполнительного директора ООО «Многофункциональный депозитарный центр» Алексея Лазарева. По итогам рассмотрения судебная инстанция оставила вынесенный ранее приговор без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установил суд, с 2022 года Лазарев использовал доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам клиентов депозитария и похитил из них свыше 220 млн руб.

В последнем слове подсудимый утверждал, что не намеревался совершать кражу и рассчитывал вернуть похищенные средства. Он заявил о раскаянии и просил суд предоставить возможность возместить ущерб потерпевшим.

Однако судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Приговор, которым Лазарева признали виновным по 24 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а также по трем эпизодам ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), оставили в силе.

Согласно судебному решению, осужденному назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно ему запретили заниматься финансовой деятельностью сроком на один год. Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали четверых подозреваемых в хищении 3,2 млн руб. у участника СВО, которые обманом убедили его передать карту и SIM-карту для фиктивного оформления документов. Все фигуранты заключены под стражу по делу о мошенничестве, им грозит до 10 лет колонии, правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мария Удовик