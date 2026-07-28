Страховые компании ожидают снижения убытков аграриев от потери урожая

Страховые компании прогнозируют снижение объема убытков аграриев от потери урожая из-за природных явлений в 2026 году. По предварительной оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), выплаты по застрахованным рискам окажутся существенно ниже уровня прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2025 году объем застрахованных убытков предприятий АПК составил 8,7 млрд руб. Из этой суммы 3,2 млрд руб. пришлось на аграриев Краснодарского края и Ростовской области, еще 745 млн руб.— на хозяйства Ставропольского края.

«В 2026 году застрахованные убытки аграриев от потери урожая в результате природных явлений ожидаются на уровне существенно ниже предыдущего года, когда они приблизились к 9 млрд руб.»,— сообщили в НСА по итогам анализа ситуации в регионах.

К середине июля 2026 года режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за природных явлений, повлиявших на агропромышленный комплекс, ввели только четыре субъекта. В Дагестане и Чечне причиной стали паводки, в Пензенской области — переувлажнение почвы, а в Адыгее — переувлажнение почвы и последствия выпадения града.

В НСА отметили, что неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае пока носят локальный характер. При этом в отдельных районах Ростовской области рассматривается возможность введения режима ЧС из-за засухи.

Вячеслав Рыжков