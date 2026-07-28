Налоговая задолженность кубанского бизнеса за год выросла почти на 17%

В Краснодарском крае совокупная задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за год выросла на 16,9% — до 85,9 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2026 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УФНС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Прирост в 2026 году в большей части обусловлен неуплатой сумм задолженности, начисленной по результатам контрольных мероприятий. Основной объем приходится на НДС — 24,5 млрд руб. и страховые взносы — 10,4 млрд руб. Еще 24 млрд руб. составила неуплата пени»,— рассказали в управлении.

По данным на 1 июля 2025 года, совокупная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона составляла 73,5 млрд руб., что на 5,5 млрд руб., или 8%, больше аналогичного показателя 2024 года.

«Главная проблема бизнеса в 2026 году — одновременное давление со всех сторон: дорогие кредиты, снижение спроса, рост зарплат, тарифов, логистики и налоговой нагрузки. Среди ключевых вызовов предприниматели чаще всего говорят о нехватке оборотных средств, кассовых разрывах и невозможности переложить все выросшие расходы в цену. Отдельный удар получили продавцы, чьи товары находились на пострадавших складах Wildberries в Краснодаре, Электростали и Котовске. Они потеряли товар и продажи, тогда как кредиты, налоги и расчеты с поставщиками никуда не исчезли»,— прокомментировал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

По его словам, в современных экономических условиях наиболее уязвимы торговля, общественное питание, перевозки, строительство, сельское хозяйство, небольшие производства и продавцы маркетплейсов.

«У торговли и общепита низкая маржа и высокая зависимость от потребительского спроса. Строительство зависит от дорогого кредитования. Аграрии и перевозчики — от топлива, техники и сезонности. Производства сталкиваются с ростом стоимости сырья, оборудования и оплаты труда. У продавцов маркетплейсов добавляются высокая зависимость от одной площадки и риск одномоментной потери всего товарного запаса»,— рассказал Даниэль Башмаков.

Маргарита Синкевич