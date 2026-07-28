Силы ПВО за ночь уничтожили 356 беспилотников над регионами России

В ночь на 28 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, средства ПВО работали с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля. За это время беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Это вторая масштабная атака беспилотников за последние сутки. Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили 276 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 17 российских регионов, в том числе Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае сохраняются ограничения на распространение информации, связанной с беспилотными летательными аппаратами и работой сил противовоздушной обороны. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также публиковать материалы, содержащие сведения об атаках беспилотников, работе средств ПВО и других подразделений, обеспечивающих безопасность территории.

Запрет также распространяется на информацию о местах расположения военных объектов, объектов критически важной и потенциально опасной инфраструктуры. По оценке региональных властей, публикация подобных сведений может раскрыть расположение сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности, а также повысить риск повторных атак на военные и гражданские объекты.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Власти Краснодарского края ранее неоднократно призывали жителей и гостей региона соблюдать действующие требования и воздерживаться от публикации материалов, которые могут раскрыть работу подразделений, обеспечивающих безопасность.

Мария Удовик