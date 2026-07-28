Адыгея попала в топ-20 регионов РФ по приросту сделок без ипотеки
Количество сделок с недвижимостью в Адыгее без привлечения ипотечных средств в первом полугодии 2026 года выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика заняла 12-е место среди регионов России по темпам роста таких операций, следует из данных аналитиков «Домклик».
Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ
Лидером по увеличению числа сделок без ипотеки стал Алтайский край, где показатель вырос более чем в два раза. При этом наибольшая доля покупок жилья за собственные средства была зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге — по 50% от общего числа сделок.
По данным «Домклик», в целом по России за первые шесть месяцев 2026 года число неипотечных сделок превысило 200 тыс., увеличившись на 26,5% в годовом выражении.
На первичном рынке количество сделок без ипотеки за отчетный период выросло на 63%, почти достигнув 57 тыс. операций. На рынке готового жилья показатель увеличился на 26% и составил 131 тыс. сделок.
Наиболее востребованным сегментом при покупке недвижимости за собственные средства остаются квартиры на вторичном рынке, на которые приходится более 60% таких операций. Доля новостроек составила 27%, увеличившись на 6 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2025 года. Еще около 13% пришлось на сделки с земельными участками под строительство и готовыми домами.