Пострадавшим от атаки на склад WB предпринимателям на Кубани дадут льготное финансирование
Власти Краснодарского края объявили о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атаки на складской комплекс WB. Льготное финансирование субъектам малого и среднего предпринимательства предоставит краевой Фонд микрофинансирования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Мера направлена на сохранение и восстановление экономической активности предприятий МСП, чья деятельность пострадала из-за повреждения логистического центра.
О дополнительных мерах поддержки ранее сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. По ее словам, WB Банк и МКК WB Финанс автоматически предоставили пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам и займам. Возможность аналогичной поддержки для представителей крупного бизнеса компания рассматривает в индивидуальном порядке.
Кроме того, Wildberries продолжает перестраивать логистические цепочки. Для минимизации задержек и сохранения стабильности работы маркетплейса компания задействовала тысячи сортировочных центров по всей стране и перенаправляет товарные потоки.