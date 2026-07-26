Главные события недели 20–26 июля в Черноземье
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Жанровая фотография. Виды Воронежской области в окрестностях сел Оськино и Сторожевое. Река Дон с берегом и сельской застройкой на фоне полей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
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