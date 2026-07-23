Страховка тамбовского склада Wildberries не покрывает риски от ударов БПЛА

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что все склады компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. В частности, речь идет о логокомплексе в Котовске Тамбовской области, который попал под удар ВСУ 18 июля. В результате семь человек погибли, 25 были ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель маркетплейса Wildberries, глава RWB Татьяна Ким

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Основатель маркетплейса Wildberries, глава RWB Татьяна Ким

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ», госпожа Ким призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало риски от ударов беспилотников.

Также основательница маркетплейса накануне рассказала в своем Telegram-канале, что WB с 22 июля начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак ВСУ по складам.

Кроме того, Татьяна Ким заявила, что управляющая маркетплейсом компания RWB намерена нормализовать вывоз товара со складов в течение суток. Она отметила, что логистическая инфраструктура холдинга позволяет быстро перестраивать процессы, чтобы пользователям было удобно пользоваться сервисом.

В июле 2026 года атакам БПЛА подверглись как минимум пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Это комплексы в Котовске Тамбовской области (108 тыс. кв. м), подмосковных Коледино и Электростали (по 250 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномысске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Стоимость пострадавшей от пожаров недвижимости Wildberries эксперты оценивают в 60 млрд руб. Полное восстановление в итоге может понадобиться четырем объектам, среди которых нет тамбовского склада, так как он должен возобновить работу сегодня. Таким образом, речь может идти о выбытии 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей. Строительство комплексов такой же мощностью без учета оборудования оценивается в 35,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Ягодный взрыв».

Алина Морозова