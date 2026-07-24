«Агроинвест» вложил в модернизацию липецкого элеватора 770 млн рублей

Группа компаний «Агроинвест», связанная с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры, вложила 770 млн руб. в модернизацию комплекса по сушке, переработке и хранению зерна в Усманском округе Липецкой области. Это следует из ответа правительства региона на запрос «Ъ-Черноземье». Об открытии обновленного объекта стало известно на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный элеватор компании «Агроинвест» в Усманском округе Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области Обновленный элеватор компании «Агроинвест» в Усманском округе Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Мощность элеватора была увеличена почти вдвое: с 52,5 тыс. т до 108,5 тыс. т. При этом суточный показатель может достигать 4 тыс. т в зависимости от влажности и содержания сора, уточнили власти.

Площадь объекта при модернизации не изменилась. Количество рабочих мест выросло на два.

В 2022 году липецкий губернатор Игорь Артамонов и гендиректор на тот момент управляющей компании «Агроинвеста» ООО «Волга-Дон Агроинвест» Алексей Кукура (общество ликвидировано, правопреемник — ООО «Агроинвест» Сергея и Алексея Кукуры) подписали соглашение о реализации в регионе трех проектов. Уточнялось, что группа планирует вложить 1,4 млрд руб. в животноводческий комплекс в Лев-Толстовском округе, а еще 1,4 млрд — в модернизацию элеваторов в Усманском и Данковском округах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова