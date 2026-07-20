«Эфко» присоединилось к банкротству воронежского элеватора из-за 130 млн долга

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» (входит в ГК CBS Ильи Чурина) долг в 130,7 млн руб. перед структурой ГК «Эфко» — ООО «Масленица» (выпускает растительные масла под брендами «Олейна» и Ideal). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суть возникших претензий в иске не раскрывается. Также суд взыскал со структуры агрохолдинга 564,2 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины в пользу «Масленицы» и вернул компании 117,7 тыс. руб., излишне уплаченные в бюджет.

UPD: В пресс-службе ГК «Эфко» рассказали «Ъ-Черноземье», что «Коммодити Колодезное» и ООО «Масленица» связывали договоры по аренде имущественного комплекса и по хранению сырья. «Большая часть требований — 123 млн руб. — приходится на сумму восстановительного ремонта арендованного на 10 лет комплекса, который, вопреки взятым элеватором обязательствам, ООО "Масленица" придется производить за свой счет. Еще 7 млн руб. – это компенсация утраты части сырья, которое не было возвращено компании в рамках договора хранения»,— отметили в компании.

По данным Rusprofile, ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» зарегистрировано в Каширском районе Воронежской области в 2015 году. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Уставный капитал — 1 млн руб. Компания контролируется ООО «Сибиэс КМ» (99%) Ильи Чурина и Елены Волковой, еще 1% принадлежит директору Олегу Мамедову. 2025 год общество закончило с нулевыми выручкой и прибылью. Годом ранее финпоказатели элеватора составляли 6,4 млрд руб. и 48 млн руб. соответственно. ООО «Масленица» зарегистрировано в Каширском районе Воронежской области в 2004 году. Основной вид деятельности — производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Единственным учредителем выступает московское ООО «Агроинвест», которое принадлежит АО «Эфко продукты питания». В 2025 году выручка «Масленицы» составила 32 млрд руб., уменьшившись на 3% за год. Чистая прибыль общества упала на 44%, до 1,6 млрд руб. Генеральный директор — Александр Родченко.

ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» обанкротилось в октябре 2025 года. Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. В банкротстве участвуют три кредитора: Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

Основное юрлицо ГК CBS обанкротилось в конце прошлого года из-за долга в 157 млн руб. перед Сбербанком. Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб.

Также несостоятельным признано еще одно юрлицо ГК — ООО «Сибиэс апстрим». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Затем суд признал долги структуры CBS перед Сбербанком, Металлургическим инвестиционным банком и банком «Россия» на почти 2 млрд руб. В начале марта в реестр требований кредиторов была включена еще одна задолженность перед Сбербанком — на 449 млн руб.

При этом другой структуре ГК — ООО «Сибиэс коммодитиз карго» — в конце апреля удалось избежать банкротства по требованию ФНС. Причиной послужили нарушения при подаче иска. Сумма задолженности перед налоговой не раскрывалась.

Подробнее о финансовом кризисе ГК CBS — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов