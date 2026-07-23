Годовой доход орловского губернатора Клычкова не достиг 5 млн рублей

ЦИК обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. В списке представлен действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков. По данным Центризбиркома, его общая сумма доходов за 2025 год составила 4,99 млн руб. Сумма сложилась из его заработной платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Указано, что в собственности губернатора находятся два земельных участка на территории Орловской области площадью 1 и 2,5 тыс. кв. м. Также ему принадлежит квартира в Москве площадью 120,4 «квадрата».

В автопарке господина Клычкова два транспортных средства — мотоцикл Honda Rune 2004 года (предположительно речь идет о мотоцикле-круизере модели Honda Valkyrie Rune) и советский полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967М, произведенный в 1987 году.

На трех банковских счетах Андрея Клычкова, по данным КПРФ и ЦИК, лежат 36,6 тыс. руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ЦИК опубликовал сведения о доходах кандидатов от «Единой России». Среди них — четверо глав регионов Черноземья, которые иначе бы не стали публиковать декларации. Самым богатым из них оказался губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. При этом наиболее высокие доходы среди всех списочников продемонстрировали замкомандира бригады «БАРС-Курск» Антон Цветков и действующие депутаты от Воронежской области — Александр Сидякин и Алексей Гордеев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Паровозы с прицепом».

Денис Данилов