Главное об атаке БПЛА на Воронеж 23 июля: погибший, раненые, поврежденный склад

Ночью 23 июля беспилотники ВСУ атаковали Воронеж и шесть районов области. В пригороде областного центра в частном доме погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали. В том же муниципалитете ранения получил 19-летний парень. Серьезнее всего повреждены склад одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения».

Губернатор Александр Гусев опубликовал информацию о последствиях атаки двумя блоками. Около 7:00 в его канале в Max появился пост о том, что силы ПВО всю ночь отражали атаку ВСУ на гражданские объекты в регионе. Также уточнялось, что «есть пострадавшие и серьезные последствия».

Около 9:00 глава региона уточнил, что над Воронежем и шестью районами области обнаружены и уничтожены 36 беспилотников. В результате падения БПЛА в пригороде областного центра произошел пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.

Тогда же губернатор опубликовал данные о разрушениях. По его словам, были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также в 15 квартирах пяти МКД потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. В девяти частных домовладениях выбиты стекла, повреждены кровли и хозпостройки. Осколками также посекло около десятка автомобилей.