Воронежцы начали активнее искать жилье перед осенним сезоном

Интерес к долгосрочной аренде квартир в Воронеже в июне вырос на 6% по сравнению с маем. Он заметно увеличился к трехкомнатным квартирам и студиям. Но основной спрос приходится по-прежнему на одно- и двухкомнатные квартиры (80% запросов). Такими данными поделился аналитический центр «Авито Недвижимости» с «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Чаще всего воронежцы искали в июне трехкомнатные квартиры (+19%) и студии (+14%). Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 11%, на однокомнатные — на 5%. Аналитики связывают оживление рынка с приближением традиционного высокого сезона, который приходится на конец лета — начало осени.

Предложение продолжает расти. За год объем квартир, доступных для долгосрочной аренды, увеличился на 19%, за июнь — еще на 2%. Это однокомнатные квартиры (59%), еще 25% приходится на двухкомнатные, 9% — на студии и 7% — на трехкомнатные. Почти 70% объявлений размещены собственниками.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, в отличие от большинства российских городов, где предложение остается стабильным или постепенно сокращается, в Воронеже оно продолжает увеличиваться даже на фоне начала высокого сезона.

«Это связано с тем, что квартиры, приобретенные инвесторами в предыдущие годы для перепродажи или сдачи, сейчас массово выходят на рынок аренды, что может сдержать резкий рост ставок».

За год средняя стоимость аренды жилья в Воронеже снизилась на 2% — с 23,6 тыс. до 20,5 тыс. руб. в месяц. Наиболее заметно подешевели трехкомнатные квартиры — на 7%, до 31,6 тыс. руб.

По данным «Авито Недвижимости», наиболее доступное жилье для аренды в июне предлагалось в Советском районе, где средняя ставка составила 19,7 тыс. руб. в месяц. В Левобережном районе она достигла 20,2 тыс. руб., в Железнодорожном — 20,9 тыс. руб. Самыми дорогими остаются Ленинский (27,6 тыс. руб.) и Центральный (26,3 тыс. руб.) районы. Ставки же снизились с прошлого года в Ленинском районе на 6%, в Коминтерновском — на 3%, в Советском — на 1%, тогда как в Центральном выросли на 5%, в Железнодорожном — на 3%, а в Левобережном — на 1%.

Наибольший объем предложения сосредоточен в Коминтерновском (29% всех объявлений) и Центральном районах (20%). Они же лидируют по спросу.

А вот предложение коммерческой недвижимости в Воронеже сократилось на 8% за год.

Анна Швечикова