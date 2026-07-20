Глубоко в кроличьей норе

Как стало известно «Ъ-Черноземье», заявленный как один из крупнейших на профильном рынке РФ проект кролиководческой фермы в Воронежской области за 2 млрд руб., которым занималось местное ООО «Полонис групп» бывшего топ-менеджера ГК «Агроэко» Владимира Полторака, заморожен из-за сложностей с получением льготных кредитов. Региональные власти оказывали содействие обращениями в банки, однако их условия не устроили инвестора. Он ждет снижения ключевой ставки ЦБ. Запуск ожидался еще в 2024-м, но стройка так и не началась. Эксперты отмечают, что потребление крольчатины в РФ остается «довольно узким».

Воронежская область еще некоторое время останется без диетического, легкоусвояемого мяса

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проект кролиководческой фермы местного ООО «Полонис групп» в Рамонском районе Воронежской области заморожен. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве сельского хозяйства региона в ответ на запрос. Причиной решения послужили сложности инвестора с финансированием, в том числе с получением льготных кредитов. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в региональном минсельхозе, для привлечения займов по проекту губернатор Воронежской области Александр Гусев в августе 2025 года обращался к председателю правления Россельхозбанка, однако предложенные банком условия не устроили компанию.

В облправительстве рассказали «Ъ-Черноземье», что также проводили совещание с участием местных минсельхоза и министерства имущественных и земельных отношений, представителей Сбербанка и «Полонис групп». В качестве обеспечения по кредиту рассматривалось имущество областного залогового фонда. Банк предложил инвестору несколько вариантов структуры сделки, которые подразумевали вложение собственных средств помимо заемных. Но эти условия «Полонис групп» тоже сочла непривлекательными. В минсельхозе рассказали «Ъ-Черноземье», что льготные кредиты компании могли выдать на строительство комплексов, объектов животноводства, техническое перевооружение объектов охлаждения и хранения мяса и оборудование для них, а также на возведение пунктов по приему и переработке мяса. Кроме того, проект может получить статус особо значимого инвестиционного проекта после прохождения соответствующей процедуры и претендовать на дополнительные льготы. «О возможных мерах господдержки инвестор неоднократно был информирован в ходе совещаний»,— добавили в министерстве.

Владелец и директор ООО «Полонис групп» Владимир Полторак сообщил «Ъ-Черноземье», что ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки: «Мы сейчас занимаемся проработкой финансирования в сложных экономических условиях». «Нам нужны льготные деньги и ставка, которая позволит эффективно развиваться проекту. При сегодняшней ставке входить в проект будет неэффективно»,— отметил господин Полторак. По его словам, в 2023–2024 годах под проект выделили участок, было начато строительство газопроводов, а также подключение электроснабжения для будущей фермы. К возведению самого производственного комплекса инвестор не приступал.

Проект был заявлен в 2023 году с объемом инвестиций в 2 млрд руб. в рамках трех очередей.

Планировалось, что только в первый этап будет вложено 400 млн руб., а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней будут составлять около 20,7 млн руб. в год.

Предполагалось, что первую очередь мощностью 370 т в год откроют к 2024-му, вторую — к 2025-му, а третью — к 2027-му. Отдельные параметры второй и третьей очередей тогда не раскрывались. Как уточнил «Ъ-Черноземье» Владимир Полторак, итоговая мощность должна была составить 1,1 тыс. т.

Производство могло бы стать одним из крупнейших в России.

В 2023-м региональные власти заявляли, что на реализацию первой очереди будут привлечены 179 млн руб. собственных средств инвестора (20% от общего объема вложений), а остальное — кредит Сбербанка. Проект также обсуждался с Корпорацией МСП в части привлечения федеральных мер поддержки.

ООО «Полонис групп» / Company Profile По данным Rusprofile, ООО «Полонис групп» зарегистрировано в Русской Гвоздевке Рамонского района Воронежской области в 2015 году. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 124,6 млн руб. Владелец и директор — Владимир Полторак. В 2025 году выручка общества составила 125 тыс. руб., чистый убыток — 787 тыс. руб. Годом ранее выручка составляла 13 тыс. руб., а убыток — 89 млн руб. На официальном сайте «Полонис групп» по-прежнему указано, что компания планирует построить в 3 км южнее деревни Репное Рамонского района к северу от села Русская Гвоздевка ферму на 12 тыс. крольчих. Технология, сказано на сайте, предусматривает интенсивное выращивание поголовья с размещением партий животных в групповых клетках. Убойный цех должен располагаться рядом с площадкой выращивания. Мясо планировалось охлаждать и замораживать. Также компания была намерена сформировать собственный автопарк для доставки мяса и полуфабрикатов потребителям. «Полонис групп» также известна по так и не реализованному проекту строительства в Рамонском районе комплекса по выращиванию шампиньонов за 4,5 млрд руб. Он был заявлен в 2015 году. В 2019-м стало известно о его приостановке: компания объясняла это сложностями в отрасли — в частности, умеренным ростом потребления, а также снижением закупочных цен. В 2020-м «Полонис групп» анонсировала возможное возобновление проекта в 2021 году, но строительство в итоге так и не началось.

Президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов отметил, что рынок крольчатины в России по-прежнему не до конца насыщен и «чем больше будет представлено продукции, тем лучше будет для потребителей». «Понятно, что есть сложности, не зависящие от инициатора проекта: и деньги дорогие стали, и ситуация поменялась, стройматериалы подорожали. Возможно, сейчас и окупаемость другая будет. Я считаю, что такие проекты, в том числе в Черноземье, будут пользоваться спросом»,— сказал эксперт. Как расширяли производство «Липецкого кролика» в 2020 году Господин Емельянов также заявил, что мясо кролика сейчас дорожает: «Есть несколько относительно крупных производителей, которые не могут покрыть все потребности рынка. Другое дело, что у нас еще не сформировалась культура потребления этого мяса. Некоторые не знают, как правильно готовить кролика, какие есть блюда. Но для этого есть производители, которые могут предложить не только мясо в чистом виде, но и какие-то полуфабрикаты — тогда и рынок увеличится».

Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова пояснила, что крольчатина является «довольно узким сегментом рынка мяса»: «Тем не менее тему здорового питания никто не отменял, и проект может быть довольно актуальным». «Если смотреть на общий объем производства мяса, то за шесть месяцев 2026 года он остался на уровне прошлого года (+0,3%). Производство свинины, к примеру, выросло на 4%, а мяса крупного рогатого скота и птицы — снизилось на 2% и 2,7% соответственно»,— рассказала госпожа Кудрякова. Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавил, что потребление мяса кролика остается минимальным в РФ — менее 2 кг на человека в год: «Потенциал роста за счет спроса на диетическое мясо пока себя не раскрывает, и тренд на здоровое питание в большей мере затрагивает спрос на мясо птицы. Фактическое потребление заметно ниже условных норм потребления, а рынок частично обеспечивается импортом. Но спрос все же существует, а предложение при этом формируется практически исключительно фермерскими хозяйствами и импортными полуфабрикатами. Крупных игроков очень мало». По мнению эксперта, заморозка такого крупного проекта, как у «Полонис групп», на фоне курса на импортозамещение «создает для Воронежской области репутационные риски». «Инвесторы видят сложности с привлечением финансирования, в том числе с льготным кредитованием, и могут корректировать свои планы»,— полагает господин Жарский.

Егор Якимов