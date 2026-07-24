В Тамбове планируют выставить на торги два ТЦ национализированной «Ланты»

Росимущество включило в план реализации федерального имущества на 2026 год торговые центры «Апельсин» и «Башня» в Тамбове, ранее принадлежавшие собственникам национализированной «Ланты» — Александру и Маргарите Зайцевым (входят в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) соответственно. Имущество будет продано четырьмя лотами, следует из документов ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ТЦ «Апельсин», находящийся по адресу улица Чичерина, 48а, планируется реализовать тремя лотами: котельная, здание трансформаторной подстанции и сам торговый центр. Имущественный комплекс ТЦ «Башня» на улице Авиационной, 150ж будет продаваться единым лотом, в который войдут магазин, склад, здание спортбазы и другие сооружения. Срок реализации имущества — 2026 год. Цена лотов и дата торгов пока не объявлены.

Причину продажи в региональном министерстве имущественных отношений и государственного заказа прокомментировать «Ъ-Черноземье» не смогли, указав на то, что активы являются федеральной собственностью.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», владевшей этими активами. Собственниками компании являлись Александр Зайцев (51%), Маргарита Зайцева, Сергей Шмаров, Александр Васильев (49%), а также болгарская ассоциация, которых суд установил, как участников запрещенного в РФ экстремистского объединения. Помимо долей оператора, в доход государства были обращены другие активы на 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский областной суд оставил это решение без изменения.

В марте аукцион по продаже 100% долей «Ланты» за 438,2 млн руб. был отменен за день до торгов, причины не раскрывались. Право собственности на компанию должно было перейти к победителю после полной оплаты актива и зачисления средств в федеральный бюджет.

Подробнее о национализации «Ланты» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова