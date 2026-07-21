«Крайне тяжелый день»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 20 июля, нанесли мощные удары по территории Белгородской области. Местные власти назвали прошедшие сутки беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей: девять человек погибли, 77 получили ранения. Больше всего жизней унес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино, где погибли четыре женщины и мальчик. В результате обстрелов и атак беспилотников были повреждены десятки многоквартирных и частных домов, предприятия, коммерческие и социальные объекты, а также храм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожарные тушат транспортное средство после атаки в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотника в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Последствия атаки на транспортное средство в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Следующая фотография 1 / 3 Пожарные тушат транспортное средство после атаки в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотника в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Последствия атаки на транспортное средство в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в утренней сводке 21 июля об ударах по региону назвал прошедший день «крайне тяжелым» и «беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ». По его словам, за сутки погибли девять человек, еще 77 получили ранения.

Наибольшее число жертв за понедельник повлек удар дрона по пассажирскому автобусу в приграничном городе Шебекино. Погибли четыре женщины и 16-летний ребенок, ранения получили 27 человек, в том числе подросток. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в медицинских учреждениях. После других атак дронов в городе легкие ранения получили три человека, в том числе два бойца самообороны. В трех селах Шебекинского округа в результате ударов беспилотников по автомобилям пострадали еще три человека, один из них был госпитализирован.

Всего по округу ВСУ выпустили более 60 беспилотников. Были повреждены два многоквартирных и семь частных домов, пять социальных, промышленных и административных объектов, храм Рождества Христова, а также 11 единиц автотранспорта и сельхозтехники.

Удары по Белгороду и ближайшим к нему населенным пунктам за прошедшие сутки также привели к значительному числу жертв. Так, в областном центре после двух ракетных обстрелов и атак 11 беспилотников погиб один местный житель, еще 13 получили ранения.

В Белгородском округе, по которому были выпущены 123 беспилотника, погибли двое мужчин, еще 22 человека пострадали. В Белгороде после ударов зафиксированы повреждения шести многоквартирных и одного частного дома, двух предприятий, четырех коммерческих и одного социального объекта, остановочного комплекса, а также 28 автомобилей и трех автобусов.

В населенных пунктах округа в результате атак были повреждены шесть домов, семь социальных и коммерческих объектов, пять предприятий, 65 автомобилей и линия электропередачи.

В четырех муниципалитетах Белгородской области за сутки ранения получили еще девять человек.

Кроме того, один местный житель обратился за медицинской помощью после того, как попал под атаку дрона 19 июля. Судя по ежедневной сводке оперативного штаба, значительный ущерб в ходе вчерашних атак был нанесен и инфраструктуре приграничных Краснояружского и Грайворонского районов. Там были повреждены промышленные здания, объекты предприятия и линии электропередачи.

По подсчетам «Ъ-Черноземье», за время проведения специальной военной операции на территории региона произошли две атаки с большим числом погибших. Так, 30 декабря 2023 года в результате ракетного удара по центру Белгорода погибли 25 человек, более 100 получили ранения. В мае 2024 года после обстрела полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома в районе Харьковской горы в областном центре. Тогда погибли 17 мирных жителей, в том числе трое детей, еще 19 получили травмы.

Владимир Зоркий