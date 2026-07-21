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«Крайне тяжелый день»

В результате усилившихся атак Белгородской области всего за сутки погибли девять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 20 июля, нанесли мощные удары по территории Белгородской области. Местные власти назвали прошедшие сутки беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей: девять человек погибли, 77 получили ранения. Больше всего жизней унес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино, где погибли четыре женщины и мальчик. В результате обстрелов и атак беспилотников были повреждены десятки многоквартирных и частных домов, предприятия, коммерческие и социальные объекты, а также храм.

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Пожарные тушат транспортное средство после атаки в Белгородской области

Пожарные тушат транспортное средство после атаки в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Последствия атаки на транспортное средство в Белгородской области

Последствия атаки на транспортное средство в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

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Пожарные тушат транспортное средство после атаки в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Автомобиль, поврежденный в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Последствия атаки на транспортное средство в Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в утренней сводке 21 июля об ударах по региону назвал прошедший день «крайне тяжелым» и «беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ». По его словам, за сутки погибли девять человек, еще 77 получили ранения.

Как Белгород восстанавливается после масштабных ударов по инфраструктуре

Наибольшее число жертв за понедельник повлек удар дрона по пассажирскому автобусу в приграничном городе Шебекино. Погибли четыре женщины и 16-летний ребенок, ранения получили 27 человек, в том числе подросток. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в медицинских учреждениях. После других атак дронов в городе легкие ранения получили три человека, в том числе два бойца самообороны. В трех селах Шебекинского округа в результате ударов беспилотников по автомобилям пострадали еще три человека, один из них был госпитализирован.

Всего по округу ВСУ выпустили более 60 беспилотников. Были повреждены два многоквартирных и семь частных домов, пять социальных, промышленных и административных объектов, храм Рождества Христова, а также 11 единиц автотранспорта и сельхозтехники.

Удары по Белгороду и ближайшим к нему населенным пунктам за прошедшие сутки также привели к значительному числу жертв. Так, в областном центре после двух ракетных обстрелов и атак 11 беспилотников погиб один местный житель, еще 13 получили ранения.

В Белгородском округе, по которому были выпущены 123 беспилотника, погибли двое мужчин, еще 22 человека пострадали. В Белгороде после ударов зафиксированы повреждения шести многоквартирных и одного частного дома, двух предприятий, четырех коммерческих и одного социального объекта, остановочного комплекса, а также 28 автомобилей и трех автобусов.

В населенных пунктах округа в результате атак были повреждены шесть домов, семь социальных и коммерческих объектов, пять предприятий, 65 автомобилей и линия электропередачи.

В четырех муниципалитетах Белгородской области за сутки ранения получили еще девять человек.

Кроме того, один местный житель обратился за медицинской помощью после того, как попал под атаку дрона 19 июля. Судя по ежедневной сводке оперативного штаба, значительный ущерб в ходе вчерашних атак был нанесен и инфраструктуре приграничных Краснояружского и Грайворонского районов. Там были повреждены промышленные здания, объекты предприятия и линии электропередачи.

К чему приводили массовые налеты дронов на Белгород

К чему приводили массовые налеты дронов на Белгород

По подсчетам «Ъ-Черноземье», за время проведения специальной военной операции на территории региона произошли две атаки с большим числом погибших. Так, 30 декабря 2023 года в результате ракетного удара по центру Белгорода погибли 25 человек, более 100 получили ранения. В мае 2024 года после обстрела полностью обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома в районе Харьковской горы в областном центре. Тогда погибли 17 мирных жителей, в том числе трое детей, еще 19 получили травмы.

Владимир Зоркий

Фотогалерея

Последствия одной из самых тяжелых по количеству жертв среди мирного населения атак ВСУ по Белгороду

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О том, что на Харьковской горе в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

О том, что на Харьковской горе в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Около 13:00 мск произошло повторное обрушение: у частично рухнувшего подъезда обвалилась крыша

Около 13:00 мск произошло повторное обрушение: у частично рухнувшего подъезда обвалилась крыша

Фото: соцсети

По данным Минобороны, дом был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У»

По данным Минобороны, дом был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У»

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева), на месте происшествия работают оперативные службы

На место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева), на месте происшествия работают оперативные службы

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

При повторном обрушении крыши три спасателя получили травмы различной степени, сообщили в МЧС

При повторном обрушении крыши три спасателя получили травмы различной степени, сообщили в МЧС

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгород направлены медики из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, торакальные хирурги и нейрохирурги

В Белгород направлены медики из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, торакальные хирурги и нейрохирурги

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спасатели работают на месте происшествия

Спасатели работают на месте происшествия

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спецтехника работает на месте обрушения

Спецтехника работает на месте обрушения

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По данным на 19:30, спасатели вытащили тела семерых мирных жителей

По данным на 19:30, спасатели вытащили тела семерых мирных жителей

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спасатели эвакуируют жильцов

Спасатели эвакуируют жильцов

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В десятиэтажном доме восемь подъездов, в каждом подъезде 40 квартир

В десятиэтажном доме восемь подъездов, в каждом подъезде 40 квартир

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков на месте трагедии

Губернатор Вячеслав Гладков на месте трагедии

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Работы по разбору завалов продожаются

Работы по разбору завалов продожаются

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме

Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Под руководством министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности, сообщил глава Белгородской области

Под руководством министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности, сообщил глава Белгородской области

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Следующая фотография
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О том, что на Харьковской горе в Белгороде в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Около 13:00 мск произошло повторное обрушение: у частично рухнувшего подъезда обвалилась крыша

Фото: соцсети

По данным Минобороны, дом был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У»

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева), на месте происшествия работают оперативные службы

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

При повторном обрушении крыши три спасателя получили травмы различной степени, сообщили в МЧС

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгород направлены медики из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, торакальные хирурги и нейрохирурги

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спасатели работают на месте происшествия

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спецтехника работает на месте обрушения

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По данным на 19:30, спасатели вытащили тела семерых мирных жителей

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Спасатели эвакуируют жильцов

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В десятиэтажном доме восемь подъездов, в каждом подъезде 40 квартир

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков на месте трагедии

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Работы по разбору завалов продожаются

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Под руководством министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности, сообщил глава Белгородской области

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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