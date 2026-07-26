Главные новости за 20–26 июля: Кавказ

Специалисты Ставропольской военизированной структуры Росгидромета задействовали 53 противоградовых боеприпаса «Алазань-6» для подавления интенсивного градового процесса, накрывшего 19 июля 2025 года семь муниципальных округов и территорию соседней Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ситуация с топливом в Ставропольском крае остается напряженной, но имеет тенденцию к улучшению. Лимит отпускаемого топлива в регионе могут увеличить до 40 литров.

Ставропольский край заключает концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию Северного обхода Ставрополя протяженностью не менее 18 км стоимостью 33,5 млрд руб.

Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Все задействованные на месте происшествия службы работают в штатном режиме.

В Дагестане заключили под стражу бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова.

По итогам первого полугодия 2026 года налогоплательщики Ставропольского края перечислили в федеральный бюджет 44,5 млрд руб., что на 45,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».

WB Банк и МКК «WB Финанс», выдающие займы селлерам маркетплейса, предоставили кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. Об этом сообщила пресс-служба RWB. Как писал «Ъ-Кавказ», что в ночь на 22 июля атаке подверглись логистические центры компании сразу в двух регионах — Краснодаре и Невинномысске.

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года количество налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом, сократилось более чем на 160 тыс. человек. По состоянию на 1 июля задолженность имели около 370 тыс. жителей региона, что составляет порядка 12% от общего числа населения. По данным налоговой службы, общий объем налоговой задолженности за первое полугодие уменьшился на 808 млн руб., или на 2,8%: с 28,84 млрд руб. на начало года до 28,03 млрд руб. на 1 июля.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудить уголовное дело о гибели туристов на Эльбрусе и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил уголовное дело в отношении местного жителя после гибели троих малолетних детей. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

В Дагестане ход восстановления территорий, поврежденный после обильных паводков, контролируют следователи. В поселке Мамедкала и селе Адильотар проводится обследование поврежденных объектов, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке русел водных объектов, принимаются меры по предотвращению повторных чрезвычайных ситуаций.