Подозреваемого в получении взятки бывшего главу Каспийска заключили под стражу

В Дагестане заключили под стражу бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», господина Гонцова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что с апреля по май 2023 года подозреваемый в сговоре с начальником отдела муниципального контроля каспийской администрации получил от директора коммерческой организации пять квартир рыночной стоимостью более 18 млн руб.

Расследование уголовного дела и выявление возможных новых эпизодов продолжается.

Константин Соловьев