Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске локализован
Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Все задействованные на месте происшествия службы работают в штатном режиме.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске на окраине города после атаки беспилотников загорелся складской комплекс. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы, а к медикам по состоянию на 5:50 обратились двое человек, всем оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась.
Губернатор Ставропольского края уточнил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отражали налет на промышленную зону Невинномысска, затем на окраине города возник пожар. По его словам, сначала было двое пострадавших, им оказывали необходимую помощь, угрозы жизни не было.