Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске локализован

Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Все задействованные на месте происшествия службы работают в штатном режиме.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске на окраине города после атаки беспилотников загорелся складской комплекс. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте работают пожарные расчеты и экстренные службы, а к медикам по состоянию на 5:50 обратились двое человек, всем оказали амбулаторную помощь, госпитализация не потребовалась.

Губернатор Ставропольского края уточнил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отражали налет на промышленную зону Невинномысска, затем на окраине города возник пожар. По его словам, сначала было двое пострадавших, им оказывали необходимую помощь, угрозы жизни не было.

Мария Хоперская