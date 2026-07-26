В Махачкале возбудили уголовное дело после гибели троих малолетних детей

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы возбудил уголовное дело в отношении местного жителя после гибели троих малолетних детей. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 25 июля в одном из домовладений дети, оставшись без надлежащего присмотра, открыли газовый кран, находившийся в доступном для них месте. Поступавший в помещение природный газ вызвал у них острое отравление, от которого все трое скончались.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий для установления обстоятельств произошедшего и формирования доказательственной базы.

Мария Хоперская