Лимит отпускаемого топлива на Ставрополье могут увеличить до 40 литров

Ситуация с топливом в Ставропольском крае остается напряженной, но имеет тенденцию к улучшению. Об этом заявил на брифинге заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По его словам, приоритетом остается снабжение экстренных служб, промышленных предприятий, аварийных бригад, организаций ЖКХ и общественного транспорта. С топливными компаниями власти заключили прямые договоры и согласовали списки транспортных средств. Крупные сельхозпредприятия на данный момент обеспечены горюче-смазочными материалами в достаточном объеме, принимаются меры по наращиванию поставок дизельного топлива в период уборочной кампании.

Кроме того, нефтяным компаниям рекомендовано увеличить лимит отпуска топлива для физических лиц до 40 л на одно транспортное средство. Отмечается, что ряд операторов уже выполнил рекомендацию. Сейчас рассматривается также возможность выделения на отдельных АЗС в населенных пунктах специальных точек заправки для спецтехники и автотранспорта профильных организаций — это позволит сократить очереди на остальных заправках. Совместно с правоохранительными органами прорабатывается вопрос приближения маршрутов полицейского патрулирования к АЗС.

Всего около 40% регионального топливного рынка приходится на сеть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые самостоятельно производят и поставляют горючее. Из-за корректировок во внутрирегиональных логистических цепочках на ряде АЗС фиксируются простои, отметил замминистра. Независимые небольшие компании закупают топливо на оптовой бирже и напрямую зависят от закупочных цен, чем объясняется рост стоимости горючего на частных заправках. В сложившейся ситуации мониторинг рынка ведет и реагирует на нарушения региональное управление федеральной антимонопольной службы.

Константин Соловьев