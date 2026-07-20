Метеорологи выпустили 53 ракеты по сверхмощным градовым облакам на Ставрополье

Специалисты Ставропольской военизированной структуры Росгидромета задействовали 53 противоградовых боеприпаса «Алазань-6» для подавления интенсивного градового процесса, накрывшего 19 июля 2025 года семь муниципальных округов и территорию соседней Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Ефремов / Коммерсантъ Фото: Вадим Ефремов / Коммерсантъ

В минувшую субботу, 19 июля, погодная обстановка в регионе резко обострилась. Радиолокаторы засекли формирование многоячейкового неупорядоченного очага средней мощности. На ликвидацию стихии были брошены силы Кочубеевской и Андроповской военизированных частей.

Временной промежуток активной фазы операции составил полтора часа — с 15:43 до 17:13. За этот отрезок специалисты обработали реагентом шесть конвективных ячеек различной степени угрозы. Среди них была одна потенциально опасная структура I категории, три градоносных образования II уровня и две сверхмощных ячейки, которым присвоили наивысшую на тот момент IV категорию.

Арсенал воздействия насчитал 53 единицы спецтехники модели «Алазань-6». Несмотря на массированную атаку на облака, незначительного контакта ледяных фракций с землей избежать не удалось. Визуальные наблюдатели подтвердили факт выпадения твердых осадков диаметром до 20 миллиметров в окрестностях хутора Раздольный, расположенного в Кочубеевском муниципальном округе.

Инструментальные данные с радиолокационных станций зафиксировали более широкую зону поражения. Осадки достигли поверхности в пределах прикрываемых территорий Кочубеевского и Предгорного округов. Кроме того, расчеты показывают, что залповый сброс ледяных масс произошел над Андроповским, Шпаковским, Новоселицким, Грачёвским и Петровским округами Ставрополья, зацепив также часть Карачаево-Черкесской Республики.

На данный момент экстренные службы проводят уточнение последствий и собирают информацию с наземных метеопостов. Специалисты подчеркивают, что без оперативного вмешательства масштаб ущерба сельхозугодьям и инфраструктуре мог быть катастрофическим, учитывая четвертый класс мощности зафиксированных облаков.

Эффективность применения «Алазани-6» позволила минимизировать размеры твердых частиц и не допустить формирования крупнодисперсного града, способного повредить кровли и остекление жилых домов.

Станислав Маслаков