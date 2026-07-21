Ставрополье реконструирует Северный обход за 33,5 млрд рублей

Ставропольский край заключает концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию Северного обхода Ставрополя протяжённостью не менее 18 километров стоимостью 33,5 млрд рублей при финансовой поддержке Сбербанка России. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Соглашение о сотрудничестве с инвестором было подписано на Кавказском инвестиционном форуме в 2026 году. Проект предусматривает строительство дороги протяжённостью не менее 18 километров с асфальтобетонным покрытием, полосами движения, транспортными развязками, путепроводами и мостами. Стоимость объекта оценивается в 33,5 млрд рублей.

Региональные власти окажут концессионеру поддержку на этапах финансирования, проектирования, реконструкции и эксплуатации. Весной при подписании соглашения о сотрудничестве стороны предусмотрели привлечение кредитного плеча: трёхсторонний документ позволит получить дополнительное финансирование при участии Сбербанка России.

По словам Антона Доронина, реализация проекта «позволит улучшить логистические цепочки, которые связывают не только муниципалитеты Ставрополья, но и наш край с соседними регионами».

Тат Гаспарян