Решения от Сбер помогут сделать госуслуги в Ставропольском крае быстрее и удобнее для людей

Правительство Ставропольского края внедрит Процессную аналитику от Сбера, что ускорит получение госуслуг и повысит качество управления процессами

Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес

На конференции ЦИПР-2026 заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель Председателя Правительства Ставропольского края Николай Афанасов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились внедрить технологию процессной аналитики от Сбера в систему управления регионом, чтобы госуслуги для жителей края стали быстрее и доступнее, а внутренняя работа ведомств — эффективнее и прозрачнее.

Технология поможет сделать административные процессы более понятными и удобными для жителей: благодаря процессной аналитике и искусственному интеллекту специалисты увидят, из чего складываются сроки рассмотрения обращений граждан и где можно оптимизировать время рассмотрения. Процессная аналитика показывает исчерпывающую картину процессов в информационных системах по их цифровым следам — технология помогает выявлять неочевидные узкие места, отклонения от регламентов и дублирование функций. Таким образом, процессная аналитика создаёт основу для принятия управленческих решений с опорой на данные.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня люди ожидают от государства такого же удобного и быстрого сервиса, к которому привыкли в цифровых продуктах, а эффективность государственного управления во многом определяется скоростью и качеством процессов. Процессная аналитика помогает увидеть, где процессы замедляют получение услуги, и убрать лишние этапы. В результате человек тратит меньше времени на ожидание, а органы власти получают прозрачную картину работы процессов и возможность принимать более эффективные решения на основе данных».

Николай Афанасов, заместитель Председателя Правительства Ставропольского края: «Использование цифровых технологий при процессной аналитике — это не просто техническое новшество, а смена философии управления. Мы переходим от интуитивного управления к точному анализу цифровых следов.

Мы рассчитываем, что при использовании технологий процессой аналитики мы не только обеспечим автоматизацию процессов, но и сделаем прозрачным процесс государственного управления для граждан. Уверен, что данный цифровой инструмент станет помощником нашим государственным служащим и позволит снизить административную нагрузку».

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Технология поможет сделать процессы более понятными и удобными для жителей: благодаря процессной аналитике и искусственному интеллекту специалисты увидят, из чего складываются сроки рассмотрения обращений граждан и где можно оптимизировать время рассмотрения».

Сбер и Правительство региона также планируют повышать уровень цифровизации ключевых отраслей экономики Ставропольского края, привлекать инвестиции в ИТ-инфраструктуру и создавать благоприятные условия для инновационных компаний.