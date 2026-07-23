Ставрополье увеличило налоговые перечисления в федеральный бюджет почти на 46%

По итогам первого полугодия 2026 года налогоплательщики Ставропольского края перечислили в федеральный бюджет 44,5 млрд руб., что на 45,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Всего за январь—июнь в бюджетную систему Российской Федерации поступило 170,9 млрд руб. администрируемых ФНС доходов, что на 15,8%, или на 23,3 млрд руб., превышает показатель первого полугодия 2025 года.

В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 71,3 млрд руб., что на 6,9% больше, чем годом ранее. Из этой суммы в бюджеты муниципальных образований перечислено 16,7 млрд руб., рост составил 7,2%. Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды увеличились на 9,4%, до 55,1 млрд руб.

Наиболее заметный рост среди основных налогов продемонстрировал НДС: поступления увеличились в 1,5 раза, до 36,8 млрд руб. Поступления по налогу на доходы физических лиц выросли на 17,2%, до 29,8 млрд руб. В то же время поступления по налогу на прибыль организаций снизились на 7,7%, до 16,5 млрд руб. В УФНС это объяснили снижением сальдированного финансового результата ряда организаций.

Также увеличились поступления по специальным налоговым режимам — на 13,7%, до 13,9 млрд руб., и по земельному налогу — на 4,5%, до 1,18 млрд руб. При этом поступления по налогу на имущество организаций сократились на 3%, а по транспортному налогу — на 9,4% вследствие предоставления налогоплательщикам налоговых льгот.

Роман Лаврухин