Пострадавшие от атак дронов продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам
WB Банк и МКК WB Финанс, выдающие займы селлерам маркетплейса, предоставили кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. Об этом сообщает пресс-служба RWB.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», что в ночь на 22 июля атаке подверглись логистические центры компании сразу в двух регионах — Краснодаре и Невинномысске. По словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким, персонал обоих объектов своевременно эвакуировали. Накануне, 23 июля, стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.
По словам представителей RWB (объединенная компания Wildberries & Russ), мера дополняет уже действующую помощь продавцам, включая первые поддерживающие выплаты. Клиенты финансовых организаций компании получили бесплатную отсрочку по всем кредитам и займам. Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на три месяца. Таким образом, ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести только в конце октября.
«Продавцам не нужно подавать заявки или предоставлять какую-либо документацию — отсрочка подключена автоматически. Информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов», — говорится в сообщении RWB.
Отмечается, что возможность поддержки крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке.